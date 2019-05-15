Карпин с оптимизмом смотрит на дальнейшую работу в "Ростове"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча 1/2 финала Олимп-Кубка России с "Локомотивом" (0:2) признал успехом неучастие в борьбе за выживание в этом сезоне.

- Как команда должна отреагировать на такие поражения и неудачную концовку сезона?

- Ничего страшного нет, команду нужно поблагодарить за игру. В том сезоне мы вообще боролись за выживание. Большой прогресс.

- Болельщики, судя по репликам на трибунах, совсем иного мнения - уши вянут...

- Это нормально, что холодного анализа у болельщиков нет. Это всегда так. А если анализировать нормально, спокойно, то можно прийти к иным выводам.

- Но осенью вы шли в лидирующей группе, а весной все изменилось...

- У нас зимой больше половины состава сменилось. Летом такой смены не было, Из-за этого пришлось заново строить игру в обороне, до атаки руки вообще не доходили. В первом круге этих проблем с защитой не было, во втором их было очень много. Тем не менее, в этом году мы в последнем туре не боремся за невылет - при том, что зимой пришлось поменять половину состава.

- То есть весной результат объективный?

- Смотря по какому составу. По игравшим сегодня футболистам - да, объективный. И то могло сложиться иначе, не забей "Локомотив" этот бешеный гол в конце первой тайма или отыграйся мы после перерыва. Но мы выглядели достойно.

- Может, вам не хватает игроков? Денег на трансферы?

- Игроки меня устраивают. Но такую лавину травм невозможно ни предсказать, ни компенсировать. Перелом плеча у Паршивлюка, Сотрясение у Бьорна, травма Еременко. Все они даже не мышечные. Не 30 же игроков держать в команде.

- Вы потеряли 19 очков с командами с пяти последних мест. Это проблема?

- Да, проблема.

- Но она никак не решалась весь сезон....

- Мы забивали. Но из-за проблем в защите и пропускали.

- Лично у вас были ошибки в этом сезоне?

- Естественно были недочеты и у меня.

- Вы с оптимизмом смотрите на дальнейшую работу в "Ростове"?

- Да, смотрю. Зависит от многих факторов конечно.

- С чем связано присутствие Асхабадзе на прошлой домашней игре?

- Просто приехал поддержать как товарища. И не в первый раз. Вы его просто раньше не замечали. (Юрий Плохотниченко)