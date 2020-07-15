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Капитан «Спартака» Джикия назвал преимущество «Зенита» в полуфинале Кубка

15 июля 2020, 21:33
Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями перед полуфинальной встречей с «Зенитом» в Кубке России.

— Федун сказал, что если Вилков будет судить полуфинал с «Зенитом», то на матч можно не выходить...

— Ну, я точно выйду.

— Вам важно, кто именно из судей работает на игре?

— Я ко всем отношусь с уважением. Понятно, бывают во время матчи эмоции, но после игры всегда жму руку.

— Чувствуете, что перед матчем с «Зенитом» слишком высокое давление на команду?

— Не сказал бы. Конечно, у «Зенита» есть небольшое преимущество из-за того, что игра будет в Питере. Но это одна игра, на которую надо собраться. Она может внести немного позитива и добавить хорошего настроения. Посмотрим.

— Если «Спартак» выиграет у «Зенита», то спасет сезон?

— Сезон и Кубок — это разные вещи. Мы сейчас на восьмом месте в РПЛ — никуда не годится. То, что мы прошли в полуфинал Кубка очень хорошо, посмотрим, что будет 19 июля. (Севастиан Терлецкий)

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»




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