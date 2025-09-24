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Канчельскис заявил, что никогда не проиграет клубу из медиалиги: «Дай бог, чтобы мы встретились. Я их не отпущу!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Главный тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис поделился с «СЭ» мнением о выступлении клубов из медиалиги в FONBET Кубке России.

«Профессиональные клубы обязаны не проигрывать медиалиге в Кубке. Позор, когда команды им проигрывают! Мы проиграли «Сатурну», а не медиалиге. А попадается медиалига...Я их не отпущу никогда в жизни и буду обыгрывать! Мы все обязаны это делать. Это самое главное. Это мое мнение. Может, у кого-то другое. Я никогда не проиграю клубу из медиалиги! Дай бог, чтобы мы встретились», — сказал Канчельскис «СЭ».

23 сентября саратовский «Сокол» на выезде победил Broke Boys в матче четвертого раунда пути регионов FONBET Кубка России — 2:0.

Ранее турнир покинула команда 2DROTS, уступившая во втором раунде «Космосу» (0:1).

Последним клубом из медиалиги в Кубке России остался «Амкал», который сыграет 25 сентября против «Енисея» в четвертом раунде турнира.

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Андрей Канчельскис
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Брянск)
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