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Сегодня, 17:03

Ивич высказался о выборе вратаря на суперфинал FONBET Кубка России

Константин Белов
Корреспондент
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич ответил на вопрос о выборе голкипера на игру против ЦСКА в суперфинале Кубка России.

— Есть ли дилемма — кого ставить в ворота в финале?

— У нас два квалифицированных вратаря. Ошибки — это часть игры. Я знаю, кто будет завтра играть. У нашего клуба есть хороший выбор на эту позицию.

— «Краснодар» заранее приехал в Москву. Вчера команда каталась на корабле. Это сделано, чтобы разрядить обстановку, или много свободного времени?

— Это было сделано не из-за стресса. Это мечта для всех. Игроки с помощью этих мероприятий растут. Чтобы футболисты росли, им нужно проходить такие матчи и побеждать. Наши игроки должны выдать максимум завтра, — сказал Ивич на пресс-конференции.

?Решающая встреча турнира пройдет 11 июня в Москве на стадионе «Лужники».

Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Ивич
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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