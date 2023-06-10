Ивич высказался о выборе вратаря на суперфинал FONBET Кубка России

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич ответил на вопрос о выборе голкипера на игру против ЦСКА в суперфинале Кубка России.

— Есть ли дилемма — кого ставить в ворота в финале?

— У нас два квалифицированных вратаря. Ошибки — это часть игры. Я знаю, кто будет завтра играть. У нашего клуба есть хороший выбор на эту позицию.

— «Краснодар» заранее приехал в Москву. Вчера команда каталась на корабле. Это сделано, чтобы разрядить обстановку, или много свободного времени?

— Это было сделано не из-за стресса. Это мечта для всех. Игроки с помощью этих мероприятий растут. Чтобы футболисты росли, им нужно проходить такие матчи и побеждать. Наши игроки должны выдать максимум завтра, — сказал Ивич на пресс-конференции.

?Решающая встреча турнира пройдет 11 июня в Москве на стадионе «Лужники».