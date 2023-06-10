Сперцян — о суперфинале FONBET Кубка России: «Можно сказать, что это самый важный матч жизни»
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился ожиданиями от матча против ЦСКА в суперфинале Кубка России.
— Какие ожидания?
— Для нас завтра самый важный день. Настрой положительный, это наша мечта, с нетерпением ждали эту игру. Можно сказать, что это самый важный матч жизни.
— Вы смотрели финал «Краснодара» с «Ростовом» в 2014 году?
— Смотрели этот матч в академии, болели за «Краснодар», — сказал Сперцян.
Решающая встреча турнира пройдет 11 июня в Москве на стадионе «Лужники».
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