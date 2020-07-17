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Источник: «Зенит» заказал тираж значков в честь победы в Кубке России

19:15
Самюэль Жиго и Артем Дзюба. Фото Александр Ступников., ФК «Спартак»
Самюэль Жиго и Артем Дзюба. Фото Александр Ступников., ФК «Спартак»
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«Зенит» заказал большой тираж значков «Победитель Кубка России-2020». При этом, речь идет о нескольких тысячах экземплярах, утверждает Telegram-канал «Мутко против». По данным источника, эти значки будут раздаваться фанатам в комплекте с абонементом на следующий год.

Напомним, что 19 июля «Зенит» сыграет против «Спартака» на своем поле в рамках 1/2 финала Олимп Кубка России. Финал назначен на 25 июля и пройдет в Екатеринбурге.

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»




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