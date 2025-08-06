Тедеев — о перепалке с Талалаевым: «У нас все хорошо, мы никогда не будем враждовать»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал перепалку с главным тренером «Балтики» Андреем Талалаевым после матча 1-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России (2:1).

«Конечно, все хорошо. Андрей Викторович — человек с опытом, это эмоции, он после этого сказал правильные слова. Так как я младше, посчитал нужным сам ему набрать, не сложилось, он не поднял трубку по ряду причин, наверное. Но потом я ему записал голосовое сообщение, он ответил. У нас все хорошо, мы никогда не будем враждовать. Все исчерпано? По-другому быть не может.

Что было? Неважно, это внутри нас. Нормальный мужской разговор, который остался внутри нас. Самое главное — мы никому не дали возможности разочароваться в нас. Если бы мы что-то натворили такое, наверное, было бы стыдно», — приводит слова Тедеева ТАСС.

«Акрон» (3 очка) возглавил таблицу группы D. «Балтика» (0) идет последней в квартете. В следующем туре тольяттинцы дома примут ЦСКА. Матч пройдет 12 августа. Калининградцы 13 августа в гостях сыграют с «Локомотивом».