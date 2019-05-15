Игорь Черевченко: "Арсенал" проиграл в первые 15 минут"

Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко прокомментировал итог ответного матча 1/2 финала Олимп-Кубка России против "Урала" (2:2). Туляки уступили в первой игре 0:1, а в ответной пропустили на первой и 24-й минуте. Во втором тайме они забили два мяча и уступили по сумме двух встреч.

- Нельзя пропускать на первых минутах, тем более, у "Урала" был запас прочности, - сказал Черевченко в эфире "Матч премьер". - Где-то надо последнюю передачу отдать - мы бьем. Где-то бить - мы отдаем передачу. Спешка пошла.

По самоотдаче к ребятам нет претензий. Проиграли в первые 15 минут.