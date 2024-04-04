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Сегодня, 21:06

Игнатьев назвал главную проблему «Спартака»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев назвал две главные проблемы в игре «Спартака» по итогам матча с «Зенитом» в полуфинале FONBET Кубка России (1:2).

«У красно-белых были моменты — немного, но были. Это говорит о главной проблеме «Спартака» сегодня — слабой реализации мастеров атаки, которые должны соответствовать своему званию. Вторая проблема — несколько размытая игровая направленность. Нет четкого понимания, что в итоге, кроме эмоциональных всплесков, хотят получить спартаковцы. При этом они имели преимущество в первом тайме и были обязаны добивать «Зенит», — цитирует Игнатьева «Газета.Ru».

Ответный матч между командами состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 17 апреля.

Источник: Газета.Ru
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Борис Игнатьев
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