Тарханов считает, что россияне в «Спартаке» сильнее россиян в «Зените»

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов поделился мнением о новичке «Зенита» Педро, который оформил дубль в кубковом матче со «Спартаком» (2:1).

«Педро — главное юное дарование РПЛ? Думаю, да. Наших дарований мало сейчас», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Тарханова.

Он также считает, что «Зенит» в данный момент превосходит «Спартак». Но при этом, по его мнению, российские игроки московской команды сильнее россиян питерского клуба.

«Да, по игрокам «Зенит» сильнее «Спартака». Наверное, россияне в «Спартаке» сильнее россиян в «Зените», — добавил специалист.

Ответный матч между «Зенитом» и «Спартаком» в рамках полуфинала РПЛ FONBET Кубка России состоится в Санкт-Петербурге 17 апреля.