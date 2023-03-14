Худяков считает, что «Локомотиву» не повезло в матче с «Акроном»

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков рассказал, что думает о поражении команды в серии пенальти в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

— Мы проиграли по пенальти. Второй тайм прошел под нашей инициативой, забили гол, могли забить два, но чуть не повезло. Пенальти — лотерея.

— Во время пенальти мы видели как блогер Хрущев пытался тебе подсказывать. Это не отвлекает?

— Да нет. Как это может отвлечь? Я бы не относился к этому серьезно. Меня это не отвлекало.

— Как относишься к ситуации с игровым временем?

— Это футбольная жизнь, нужно быть к этому готовым и правильно к этому относится.

— Как долго придется забывать о поражении?

— Все мысли должны быть только о следующей игре. Будем с хорошим настроением готовиться к «Краснодару».

Капитан железнодорожников Дмитрия Баринов не должен был принимать участия в матче, так как полузащитник получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию.