Херман Конти назвал неожиданным поражение от «Акрона» в FONBET Кубке России

Защитник «Локомотива» Херман Конти поделился мнением после поражения от «Акрона» (1:1, пенальти — 6:7) в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

— Результат неожиданный?

— Да, безусловно. Пришли за победой. Хотели пройти дальше в Кубке, но не получилось. Возвращаемся в Москву готовиться к следующему матчу первенства, который очень важен.

— Как восстанавливаться после таких матчей?

— Времени на восстановление немного. Надо делать все быстро и четко, чтобы готовиться к следующей игре. И сделать все, чтобы одержать эту победу.