Хорен Байрамян: «Если было бы чуть больше времени, могли забить «Спартаку» второй мяч»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян после поражения от «Спартака» (1:2) в 1/8 финала Олимп-Кубка России отметил, что соперник не был на голову сильнее, но ему сопутствовала удача.

— С какой установкой Валерий Карпин выпустил вас на замену?

— Это лучше у тренера спросить. Наверное, он увидел, что нужно что-то перестраивать. Мы перестроились потом в схему 4-3-3, у нас стало лучше получаться атаковать. Мы отыграли один мяч. Если было бы чуть побольше времени — могли бы и второй забить.

— Вас выход на поле с Шомуродовым сильно перевернул игру и было ощущение, что «Ростову» не хватает совсем чуть-чуть, чтобы додавить «Спартак». Почему выход всего двух футболистов так кардинально поменял игру?

— Спасибо за похвалу (улыбается). Нас выпустили на поле, и мы выполняли свое дело как могли. Раз вы позитивно оцениваете наши действия, значит что-то получалось. Но самое главное мы сделать не смогли — отыграться. В итоге мы уступили. «Спартак» движется дальше, а мы уже сосредоточимся на чемпионате.

— Для вашей команды попытаться выйти в еврокубки через чемпионат важнее, чем пройти подальше в Кубке России?

— Мы не обсуждаем выход в Лигу чемпионов, но в чемпионате мы действительно пока неплохо идем. Тренеру виднее, где нам лучше, а где не лучше. Те, кто сегодня вышел на поле, играли достойно. Я не видел, чтобы «Спартак» на голову был сильнее нас и создавал кучу моментов. Такого не было. По мне была хорошая боевая игра. Красно-белым удача сопутствовала чуть больше. А мы будем двигаться дальше. У нас через два дня встреча с «Краснодаром», очень важная для нас. Поэтому уже с сегодняшнего дня будем настраиваться на нее.

— Как готовились к «Спартаку»? Он показал то, что и ожидали?

— Мы видели, что «Спартак» играл с «Локомотивом» в пять защитников, и мы готовились к такой игре соперника. Красно-белые нас ничем не удивили, но по игре они сегодня победили.

— В моменте с первым мячом казалось, что ничего не предвещало гола. Как это выглядело со скамейки?

— Со скамейки мы удивились этому голу, потому что вроде перекрывали все зоны, никаких моментов у «Спартака» не было, а тут разрезающая передача. Непонятно как она прошла и счет стал 0:1. (Дмитрий Зеленов)