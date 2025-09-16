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«Акрон» — «Локомотив»: Баринов, Комличенко и Агапов выйдут с первых минут

Сергей Ярошенко

Стали известны стартовые составы «Акрона» и «Локомотива» на матч группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Акрон»: Васютин, Савичев, Кузьменко, Агапов, Попенков, Хосонов, Кузьмин, Базилевский, Севикян, Морозов, Дмитриев.

«Локомотив»: Веселов, Рамирес, Морозов, Ньямси, Ненахов, Баринов, Пруцев, Сарвели, Мялковский, Руденко, Комличенко.

Игра пройдет на «Самара Арене» и начнется в 18.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи «Акрон» — «Локомотив».

&laquo;Акрон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;.«Акрон» — «Локомотив». Онлайн-трансляция матча
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
16 сентября 2025, 18:45. Солидарность Самара Арена (Самара)
Акрон
1:3
Локомотив
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ФК Локомотив (Москва)
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