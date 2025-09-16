«Акрон» — «Локомотив»: Баринов, Комличенко и Агапов выйдут с первых минут
Стали известны стартовые составы «Акрона» и «Локомотива» на матч группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Акрон»: Васютин, Савичев, Кузьменко, Агапов, Попенков, Хосонов, Кузьмин, Базилевский, Севикян, Морозов, Дмитриев.
«Локомотив»: Веселов, Рамирес, Морозов, Ньямси, Ненахов, Баринов, Пруцев, Сарвели, Мялковский, Руденко, Комличенко.
Игра пройдет на «Самара Арене» и начнется в 18.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи «Акрон» — «Локомотив».
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