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Сегодня, 23:17

Хлусевич не сомневается, что сможет принять участие в следующем матче

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич подвел итоги матча с «Краснодаром» (2:1) в первом туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Что с ногой?

— Не в ногу попали, в солнечное сплетение. Но все хорошо.

— Есть сомнения, что сможешь принять участие в следующем матче?

— Нет, все хорошо.

— Какие у тебя эмоции от игры? Тяжело было играть в такую погоду?

— Я крымский, для меня это прекрасная погода, я ее обожаю. У команды все получалось. В конце, может, немного потеряли концентрацию. Но весь матч был хорошим.

— Почему такая результативность?

— Потому что стараемся и работаем над этим.

— Когда сможете отыграть на ноль?

— Надеюсь, что в ближайшем будущем. Мы стараемся играть каждый матч на ноль. И будем продолжать стараться, но не всегда выходит так, как хочешь.

— Показалось, что у «Спартака» сегодня были прошлогодние проблемы с реализацией. Что нужно делать, чтобы избавиться от этого?

— Да, моментов было достаточно много. И много мы не забили. Но мы над этим работаем. В следующих играх покажем большую реализацию.

— Как тебе новички?

— Хорошие ребята. У нас хорошая коммуникация, мы друг друга понимаем, сыгрываемся. Думаю, что все будет хорошо.

— Насколько сложно будет конкурировать с «Зенитом» в этом сезоне?

— В чемпионате не только «Зенит». Есть много команд, с которыми сложно конкурировать. Поэтому будем конкурировать со всеми.

Даниил Хлусевич
Кубок России
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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