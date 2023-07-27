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Сегодня, 23:13

Джикия рассказал о состоянии Хлусевича и оценил новичков «Спартака»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о состоянии Даниила Хлусевича после матча 1-го тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России против «Краснодара» (2:1).

«Сейчас медицинский штаб проверит все и скажет, что с ним. Посмотрим», — сказал Джикия журналистам.

Капитан «Спартака» также высказался о новичках команды.

«Вы сегодня видели, Тео забил гол. В прошлой игре отдал голевую. Готовят его потихонечку. Что касается Медины, его время тоже придет», — добавил Джикия.

«Спартак» с 3 очками вышел на первое место в группе D Кубка России. На второй строчке расположился «Пари НН», набравший 2 балла. Третьим идет «Динамо» с одним очком, а на последней строчке остался «Краснодар».

Георгий Джикия
Даниил Хлусевич
Хесус Медина
Футбол
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда
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