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Сегодня, 23:22

Черников — о матче с «Краснодаром»: «Мы могли вырвать ничью»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Александр Черников прокомментировал поражение в матче со «Спартаком» (1:2) в первом туре группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России.

Встреча проходила в Краснодаре. Быки играли в меньшинстве с 44-й минуты — красную карточку получил Эдуард Сперцян.

— На ваш взгляд, тенденция какая-то есть или по делу удалили Сперцяна?

— Я думаю, по делу. Думаю, закономерно.

— Сперцян извинялся?

— Извинялся перед командой.

— Что сегодня не получилось?

— Начали неважно. Но тем не менее игра была равная. Сейчас тяжело анализировать. Будем завтра на теории все смотреть. Разбирать моменты, слушать тренера. Но после удаления нет смысла что-то говорить. Было тяжело, но мы могли вырвать ничью.

— Почему матч с «Динамо» так отличался от сегодняшнего?

— Я думаю, с «Динамо» мы начали неважно, но потом переломили ход игры. А здесь игра была равная. Момент с удалением повлиял.

— На сколько тяжелый график?

— В прошлом году тоже был Кубок. Такой же график был. Я ничего в этом не вижу. Это естественно. Наоборот лучше, больше игр.

— Есть понимание, когда сможете без маски играть?

— Не знаю пока, вопрос не ко мне, — сказал Черников.

«Краснодар» находится на последнем месте группы D FONBET Кубка России. В следующем туре «быки» сыграют против «Динамо» 9 августа. Начало — в 14.45 по московскому времени.

Александр Черников
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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