«Химки» полетят на матч Кубка России вторым составом. Гунько объяснил, почему

«Химки» полетят на матч группового турнира Бетсити-Кубка России против иркутского «Зенита» вторым составом. Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько прокомментировал решение штаба.

— У команды очень напряженный график: в течение недели мы сыграли в Екатеринбурге, во вторник проведем матч в Иркутске, а уже в пятницу сыграем в Краснодаре, — приводит слова Гунько Twitter «Химок». — Все три матча на выезде, с достаточно длительными перелетами и сменой часовых поясов.

Именно поэтому тренерский штаб принял решение провести ротацию состава: в Иркутск отправятся футболсты, получавшие в последнее время меньше игровой практики, чем остальные. Для них матч на Кубок — шанс проявить себя. Это также позволит нам дать паузу и восстановиться тем игрокам, на которых выпала самая интенсивная нагрузка в последних матчах.

Кубок — важный для нас турнир, к которму мы относимся с полной серьезностью и настроены бороться за победу в каждом матче. В прошлом сезоне команда задала высокую планку, которой надо соответствовать".