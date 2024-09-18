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Сегодня, 22:07

Хабиб Нурмагомедов и Махачев посетили динамовское дерби в Махачкале

Алина Савинова
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Российские бойцы ММА Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев присутствуют на матче между махачкалинским и московским «Динамо» в 4-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Встреча проходит на «Анжи Арене» в Каспийске. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Кубка России.

После трех матчей махачкалинцы с 6 очками располагаются на второй позиции в турнирной таблице группы А. Бело-голубые с таким же количеством баллов занимают третью строчку.

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Динамо (Москва)
Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
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