Хабиб Нурмагомедов и Махачев посетили динамовское дерби в Махачкале

Российские бойцы ММА Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев присутствуют на матче между махачкалинским и московским «Динамо» в 4-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Встреча проходит на «Анжи Арене» в Каспийске. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Кубка России.

После трех матчей махачкалинцы с 6 очками располагаются на второй позиции в турнирной таблице группы А. Бело-голубые с таким же количеством баллов занимают третью строчку.