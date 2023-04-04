Губернатор Самарской области Азаров: «У «Акрона» перспективы замечательные»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высказался о перспективах «Акрона» после победы над «Динамо» (0:0, пенальти 4:1) в полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России.

— Думаю, перспективы замечательные. Команде вообще все равно, с кем играть. Сегодня они доказали, что для них нет авторитета. У них настоящий кубковый характер. В равной степени радуюсь победам и «Акрона», и «Крыльев» — и футбольным, и баскетбольным, и хоккейным командам. Парни достойны уважения. Смущает положение в турнирной таблице. Посмотрим, что будет дальше. Желаю Павлу Анатольевичу (владелец «Акрона», — Прим. «СЭ») и «Акрону» успехов и побед. Рад, что смог оказаться здесь, — сказал Азаров.

«Акрон» вышел во 2-й этап 1/2 финала Пути регионов, где сыграет с одной из команд, которая проиграла в полуфинале Пути РПЛ («Спартак» или «Крылья Советов"/ЦСКА).

В предыдущих стадиях тольяттинцы выбили «Торпедо» (2:0) и «Локомотив» (1:1, пенальти 7:6).