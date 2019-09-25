Защитник «Динамо» Григорий Морозов в интервью клубной пресс-службе после поражения в матче 1/16 финала Кубка России против «Луча» (0:1) отметил, что вся команда переживает из-за результата. Футболист заявил, что команда реабилитируется перед болельщиками в ближайшее время.

— «Динамо» выбывает из Кубка России. Катастрофа?

— Все футболисты принимают это поражение близко к сердцу. Для нас делается все, но мы не показываем должного результата. Каждый должен задать себе вопрос, если кто-то не добегает или считает, что может сыграть вполсилы. Нужно быть требовательнее к себе. Только так мы сможем вернуть себе удовольствие от игры, а болельщиков на трибуны. Другого пути нет. Винить кого-то в наших неудачах абсурдно. Нужно, прежде всего, спрашивать с себя. Настала пора реабилитироваться!

— «Луч» — жесткая команда, местами даже грязноватая. Тебе досталось сегодня?

— Да нет. Все команды из ФНЛ неуступчивы. Сегодня нам пришлось играть не только против дальневосточников, но и бороться с тяжелым газоном. Мы привыкли играть на хороших полях. И, наверное, успели позабыть, что такое неудовлетворительный газон. Получается, нам противостояли сразу две силы.

— Сегодня медленно работали мальчики, подающие мячи. Раздражало?

— Ну, конечно. Когда ты хочешь поскорее вернуться в игру, а тебе при плохом результате кто-то мешает, это всегда выбивает из колеи. Плохо то, что ребят учат этому. Когда-нибудь они сами могут столкнуться с нечто похожим. Такие ситуации не красят футбол.

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