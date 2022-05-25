Семин поделился ожиданиями от финала БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от предстоящего финала БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

— Юрий Павлович, вы рекордсмен по количеству выигранных Кубков России. Мы правильно посчитали, что «Локомотив» под вашим руководством брал этот трофей 5 раз...

— Я не помню. Мне кажется — шесть. Наверное, вы лучше посчитаете, — цитирует Семина «КП».

— ... Ой, да, вы правы, 6 как тренер (в 1996, 1997, 2000, 2001, 2017, 2019 — годах) и еще один раз как президент клуба (в 2007 году). Итого — 7! Как вам это удалось? И что вообще главное в финале?

— Выиграть.

— Это понятно.

— Главное, в финале Кубка — это быть сконцентрированным на каждый микроэпизод, который будет в матче. 90 минут или 120, может быть, еще и с пенальти — самое главное — концентрация.