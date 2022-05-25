Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 16:00

Семин поделился ожиданиями от финала БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от предстоящего финала БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

— Юрий Павлович, вы рекордсмен по количеству выигранных Кубков России. Мы правильно посчитали, что «Локомотив» под вашим руководством брал этот трофей 5 раз...

— Я не помню. Мне кажется — шесть. Наверное, вы лучше посчитаете, — цитирует Семина «КП».

— ... Ой, да, вы правы, 6 как тренер (в 1996, 1997, 2000, 2001, 2017, 2019 — годах) и еще один раз как президент клуба (в 2007 году). Итого — 7! Как вам это удалось? И что вообще главное в финале?

— Выиграть.

— Это понятно.

— Главное, в финале Кубка — это быть сконцентрированным на каждый микроэпизод, который будет в матче. 90 минут или 120, может быть, еще и с пенальти — самое главное — концентрация.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/yurij-semin-kubok-ligi-eto-interesno/
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Юрий Семин
2
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Что будет с организмом, если есть нектарин каждый день
Как будет выглядеть в России альтернатива еврокубкам. Кубок Лиги — лучшее решение, но деньги на его проведение только ищут
Материалы сюжета: «Спартак» — «Динамо»: финал БЕТСИТИ Кубка России
Ветеран «Спартака» Кавазашвили о выступлении МакSим: «Да хоть Петруха!»
Три повода порадоваться за «Спартак»
Певица MакSим выступит на финале Кубка России «Динамо» — «Спартак»
Бывший вратарь «Динамо» Тяпушкин назвал возможного преемника Шварца
Аленичев: «Мне кажется, у руководства «Спартака» уже есть решение по Ваноли. Не в его пользу»
Чернов оценил свои шансы сыграть в финале против «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ветеран «Спартака» Кавазашвили о выступлении МакSим: «Да хоть Петруха!»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости