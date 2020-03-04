Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Спартака» (2:3) в матче четвертьфинала Олимп-Кубка России ответил на вопросы журналистов. Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена».

По окончании матча Доменико Тедеско побежал в техническую зону к Гончаренко. Главный тренер красно-синих демонстративно показал рукой немецкому специалисту, что не желает общаться.

— Что произошло после игры у вас с Тедеско? Почему оттолкнули его?

— Давайте то, что было на тренерской скамейке, там и останется. Эмоции есть эмоции. У нас и так пытаются сделать все, чтобы тренеры сидели на трибуне, нас штрафуют за каждое действие. Футбол — эмоциональный вид спорта, в том числе и для тренеров. Мне, если честно, даже понравилось в вип-ложе сидеть, честно вам скажу. Но если мы всегда там будем сидеть, это неправильно.

Команда Доменико Тедеско встретится в полуфинале Кубка с «Зенитом» 23 апреля. Ранее сине-бело-голубые обыграли «Ахмат» в дополнительное время (2:1). (Игорь Рабинер)

Гончаренко на эмоциях посылает Тедеско. Наверное, Тедеско тоже Карпова толкнул pic.twitter.com/Su2XHDfIbR — Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) March 4, 2020

Гончаренко отказался жать руку Тедеско. Тот его толкнул