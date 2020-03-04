Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Гончаренко прокомментировал эпизод с Тедеско после матча «Спартак» — ЦСКА

22:35
Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Теги:

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Спартака» (2:3) в матче четвертьфинала Олимп-Кубка России ответил на вопросы журналистов. Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена».

По окончании матча Доменико Тедеско побежал в техническую зону к Гончаренко. Главный тренер красно-синих демонстративно показал рукой немецкому специалисту, что не желает общаться.

— Что произошло после игры у вас с Тедеско? Почему оттолкнули его?

— Давайте то, что было на тренерской скамейке, там и останется. Эмоции есть эмоции. У нас и так пытаются сделать все, чтобы тренеры сидели на трибуне, нас штрафуют за каждое действие. Футбол — эмоциональный вид спорта, в том числе и для тренеров. Мне, если честно, даже понравилось в вип-ложе сидеть, честно вам скажу. Но если мы всегда там будем сидеть, это неправильно.

Команда Доменико Тедеско встретится в полуфинале Кубка с «Зенитом» 23 апреля. Ранее сине-бело-голубые обыграли «Ахмат» в дополнительное время (2:1). (Игорь Рабинер)

Гончаренко отказался жать руку Тедеско. Тот его толкнул

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 3078
Все опросы
Гончаренко vs Тедеско: кто из тренеров не прав в инциденте после матча Кубка?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
61
Офсайд
Материалы сюжета: 1/4 финала Кубка-2019/2020. «Спартак» — ЦСКА и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир