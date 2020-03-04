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Гончаренко отказался жать руку Тедеско. Тренеры толкнули друг друга

22:11
Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Виктор Гончаренко vs Доменико Тедеско. Виктор Гончаренко vs Доменико Тедеско. Виктор Гончаренко vs Доменико Тедеско. Виктор Гончаренко vs Доменико Тедеско. Виктор Гончаренко vs Доменико Тедеско.
Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отказался пожать руку главному тренеру «Спартака» Доменико Тедеско после завершения матча 1/4 финала Олимп — Кубка России. Красно-белые одержали победу со счетом 3:2 в дополнительное время.

После финального свистка главный тренер «Спартака» выбежал на поле, а потом завернул в техническую зону к своему коллеге. Главный тренер ЦСКА демонстративно показал рукой, что не желает общаться.

Виктор Гончаренко vs Доменико Тедеско.
Виктор Гончаренко vs Доменико Тедеско.
Виктор Гончаренко vs Доменико Тедеско.
Виктор Гончаренко vs Доменико Тедеско.
Виктор Гончаренко vs Доменико Тедеско.
Виктор Гончаренко vs Доменико Тедеско.

Тедеско все равно попытался пожать руку Гончаренко, но тот отказался. Немец эмоционально приобнял белорусского специалиста, а когда тот вырвался и отмахнулся, так же толкнул его в спину.

Виктор Гончаренко vs Доменико Тедеско.
Виктор Гончаренко vs Доменико Тедеско.
Виктор Гончаренко vs Доменико Тедеско.
Виктор Гончаренко vs Доменико Тедеско.

Тедеско пожал руку тренеру ЦСКА Сергею Овчинникову и отправился праздновать со своими игроками. Гончаренко ушел в подтрибунное помещение.

Виктор Гончаренко: «Давайте то, что было на тренерской скамейке, там и останется. Эмоции есть эмоции»

Доменико Тедеско: «Для меня в этом нет проблем. После матча с такими эмоциями такое может произойти»

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Гончаренко vs Тедеско: кто из тренеров не прав в инциденте после матча Кубка?
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Материалы сюжета: 1/4 финала Кубка-2019/2020. «Спартак» — ЦСКА и другие матчи




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