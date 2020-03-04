Гончаренко отказался жать руку Тедеско. Тренеры толкнули друг друга
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отказался пожать руку главному тренеру «Спартака» Доменико Тедеско после завершения матча 1/4 финала Олимп — Кубка России. Красно-белые одержали победу со счетом 3:2 в дополнительное время.
Ганчаренко отказался пожать руку Тедеско после поражения— Матч ТВ (@MatchTV) March 4, 2020
Виктор совсем не в настроении:https://t.co/ff7ESqAbc8#СпартакЦСКА pic.twitter.com/E8kI285thm
После финального свистка главный тренер «Спартака» выбежал на поле, а потом завернул в техническую зону к своему коллеге. Главный тренер ЦСКА демонстративно показал рукой, что не желает общаться.
Тедеско все равно попытался пожать руку Гончаренко, но тот отказался. Немец эмоционально приобнял белорусского специалиста, а когда тот вырвался и отмахнулся, так же толкнул его в спину.
Тедеско пожал руку тренеру ЦСКА Сергею Овчинникову и отправился праздновать со своими игроками. Гончаренко ушел в подтрибунное помещение.
Виктор Гончаренко: «Давайте то, что было на тренерской скамейке, там и останется. Эмоции есть эмоции»
Доменико Тедеско: «Для меня в этом нет проблем. После матча с такими эмоциями такое может произойти»
Гончаренко на эмоциях посылает Тедеско. Наверное, Тедеско тоже Карпова толкнул pic.twitter.com/Su2XHDfIbR— Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) March 4, 2020
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