Доменико Тедеско: «Гончаренко не пожал мне руку? Для меня в этом нет проблем»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил поведение наставника ЦСКА Виктора Гончаренко после матча 1/4 финала Олимпи-Кубка России. Красно-белые выиграли в дополнительное время (3:2) благодаря голу Джордана Ларссона.

— Как оцените поведение Виктора Гончаренко, который отмахнулся, когда вы подбежали к нему пожать руку?

— Для меня в этом нет проблем. После матча с такими эмоциями такое может произойти. (Игорь Рабинер)