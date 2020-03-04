Доменико Тедеско: «Гончаренко не пожал мне руку? Для меня в этом нет проблем»
22:46
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил поведение наставника ЦСКА Виктора Гончаренко после матча 1/4 финала Олимпи-Кубка России. Красно-белые выиграли в дополнительное время (3:2) благодаря голу Джордана Ларссона.
— Как оцените поведение Виктора Гончаренко, который отмахнулся, когда вы подбежали к нему пожать руку?
— Для меня в этом нет проблем. После матча с такими эмоциями такое может произойти. (Игорь Рабинер)
Ганчаренко отказался пожать руку Тедеско после поражения— Матч ТВ (@MatchTV) March 4, 2020
Виктор совсем не в настроении:https://t.co/ff7ESqAbc8#СпартакЦСКА pic.twitter.com/E8kI285thm
Материалы сюжета: 1/4 финала Кубка-2019/2020. «Спартак» — ЦСКА и другие матчи