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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Доменико Тедеско: «Гончаренко не пожал мне руку? Для меня в этом нет проблем»

22:46
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил поведение наставника ЦСКА Виктора Гончаренко после матча 1/4 финала Олимпи-Кубка России. Красно-белые выиграли в дополнительное время (3:2) благодаря голу Джордана Ларссона.

— Как оцените поведение Виктора Гончаренко, который отмахнулся, когда вы подбежали к нему пожать руку?

— Для меня в этом нет проблем. После матча с такими эмоциями такое может произойти. (Игорь Рабинер)

Гончаренко отказался жать руку Тедеско. Тот его толкнул

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Материалы сюжета: 1/4 финала Кубка-2019/2020. «Спартак» — ЦСКА и другие матчи




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