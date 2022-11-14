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Сегодня, 18:03

Семак — о матче с «Факелом» в Кубке: «В Воронеже нам нужна только победа»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче с «Факелом» на групповом этапе Кубка России.

«В сборную России уехали Караваев и Мостовой. Алип отправился в Казахстан, Ловрен — в Хорватию, Барриос — в Колумбию, а Родригао продолжает восстановление. Те, кто остался, будут готовиться к матчу. Кого-то можем привлечь, но это единичные варианты.

У нас всегда желание побеждать — в любом матче. Естественно, в Воронеже нам нужна только победа, и мы будем делать все возможное, чтобы победить. У «Факела» — великолепная поддержка болельщиков, да и поле нивелирует разницу в классе игроков, в том, что касается технического оснащения. В таких матчах на первое место выходят эмоции, настрой, желание, движение, борьба», — приводит слова Семака сайт клуба.

Матч группы В Кубка России «Факел» — «Зенит» пройдет 16 ноября. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-11-14-sergey-semak-v-voronezhe-nam-nuzhna-tolko-pobeda.htm
Сергей Семак
Кубок России
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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