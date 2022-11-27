Семак: «Судья такую планку борьбы поставил, что все должно было перетечь в потасовку. Надо поощрять игру в футбол, а не хватание руками»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил драку, которая произошла в конце матча Кубка России против «Спартака» (0:0, 4:2 — по пенальти).

«Закончилось все стычкой. Футбола было меньше, чем борьбы. То количество нарушений... Судья такую планку борьбы поставил, что все должно было перетечь в потасовку. Надо поощрять игру в футбол, а не хватание руками. Считаю, что судья выбрал неправильную стратегию. К сожалению, мы возвращаемся не к игре, а к таким моментам», — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».

Главный арбитр встречи Владимир Москалев удалил шесть футболистов по итогам массовой драки.