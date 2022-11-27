«Локомотив» — «Нижний Новгород»: составы команд на матч Кубка России

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Стали известны составы команд на матч 6 тура Пути Кубка России между «Локомотивом» и «Нижним Новгородом».

Напомним, что сейчас московский клуб тренирует бывший главный тренер «Нижнего» Михаил Галактионов.

«Локомотив»: Худяков, Тикнизян, Карпукас, Кузьмичев, Куликов, Марадишвили, Миранчук, Погостнов, Керк, Митай, Камано.

«Нижний Новгород»: Гойло, Александров, Масоэро, Юлдошев, Пенчиков, Гоцук, Майга, Михайлов, Рыбчинский, Кротов, Сулейманов.