«Локомотив» — «Нижний Новгород»: составы команд на матч Кубка России
Стали известны составы команд на матч 6 тура Пути Кубка России между «Локомотивом» и «Нижним Новгородом».
Напомним, что сейчас московский клуб тренирует бывший главный тренер «Нижнего» Михаил Галактионов.
«Локомотив»: Худяков, Тикнизян, Карпукас, Кузьмичев, Куликов, Марадишвили, Миранчук, Погостнов, Керк, Митай, Камано.
«Нижний Новгород»: Гойло, Александров, Масоэро, Юлдошев, Пенчиков, Гоцук, Майга, Михайлов, Рыбчинский, Кротов, Сулейманов.
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