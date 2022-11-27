«Спартак» — первый, «Зенит» попал в нижнюю сетку плей-офф Кубка России: итоговая турнирная таблица группы B
Состоялись матчи 6-го тура в группе B пути РПЛ Кубка России.
«Крылья Советов» победили «Факел» (1:0), «Зенит» по пенальти обыграл «Спартак» в матче с массовой дракой и 6 удалениями.
«Зенит» — «Спартак»: массовая драка и 6 удалений, питерцы победили по пенальти. Онлайн-трансляция матча Кубка России
Москвичи и самарцы заняли первое и второе места и получили путевку в верхнюю сетку плей-офф. Питерцы стали третьими и попали в нижнюю сетку.
|
Группа B
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Спартак
|
6
|
4
|
0
|
2
|
10-3
|
13
|
2. Крылья Советов
|
6
|
4
|
0
|
2
|
7-4
|
12
|
3. Зенит
|
6
|
4
|
0
|
2
|
6-6
|
11
|
4. Факел
|
6
|
0
|
0
|
6
|
1-11
|
0
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