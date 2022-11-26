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Сегодня, 19:33

Талалаев — о матче с «Уралом»: «Игрой бы я не назвал то, что мы увидели сегодня»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев подвел итоги матча Кубка России против «Урала» (1:2).

— Поблагодарил футболистов. Игрой бы я не назвал то, что мы увидели сегодня. Спасибо зрителям за поддержку. Закончились тяжелые полтора месяца. Надеюсь, весной будет иначе. Сложно приходить сюда и оправдываться. Хорошо, что забили мяч. Но опять проиграли.

— Почему команда начала играть после второго пропущенного мяча?

— Творческие эксперименты: перестроили схему. Хотели посмотреть, сможем ли с этими игроками в обороне играть в 4 защитника, поможет ли в прессинге еще один игрок в середине поля. Этот поиск в первом тайме ни к чему не привел. Выпустили свежих футболистов во втором тайме с расчетом надавить на слабое место. Два высоких центральных защитника у «Урала» не страховали фланги, а опорные не всегда вбегали в полуфланги. Надеялись, что свежие футболисты найдут зоны. Раза 3-4 получилось в них войти, но не хватило точности. А дальние удары не пошли сегодня. Равиль Нетфуллин давно не играл. Когда что-то готовишь, многое зависит от исполнения. Кое-что начало получаться во втором тайме. Я не удовлетворен качеством того, как это происходило. Ошибки в обороне — это ответ, почему мы играли в 5 защитников.

Источник: https://torpedo.ru/news/44705/

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Основные источники исследования

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Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
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Зенит
Спартак

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28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
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Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
Андрей Талалаев
ФК Торпедо (Москва)
ФК Урал
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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