Талалаев — о матче с «Уралом»: «Игрой бы я не назвал то, что мы увидели сегодня»

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев подвел итоги матча Кубка России против «Урала» (1:2).

— Поблагодарил футболистов. Игрой бы я не назвал то, что мы увидели сегодня. Спасибо зрителям за поддержку. Закончились тяжелые полтора месяца. Надеюсь, весной будет иначе. Сложно приходить сюда и оправдываться. Хорошо, что забили мяч. Но опять проиграли.

— Почему команда начала играть после второго пропущенного мяча?

— Творческие эксперименты: перестроили схему. Хотели посмотреть, сможем ли с этими игроками в обороне играть в 4 защитника, поможет ли в прессинге еще один игрок в середине поля. Этот поиск в первом тайме ни к чему не привел. Выпустили свежих футболистов во втором тайме с расчетом надавить на слабое место. Два высоких центральных защитника у «Урала» не страховали фланги, а опорные не всегда вбегали в полуфланги. Надеялись, что свежие футболисты найдут зоны. Раза 3-4 получилось в них войти, но не хватило точности. А дальние удары не пошли сегодня. Равиль Нетфуллин давно не играл. Когда что-то готовишь, многое зависит от исполнения. Кое-что начало получаться во втором тайме. Я не удовлетворен качеством того, как это происходило. Ошибки в обороне — это ответ, почему мы играли в 5 защитников.