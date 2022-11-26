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Сегодня, 19:46

Константин Лепехин: «Зенит» не сможет разгромить «Спартак», футболисты «сидят на чемоданах»

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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин заявил, что у него вызывает вопросы формата Кубка России.

— «Зенит» — фаворит любого матча в играх внутреннего первенства и Кубка, но матчи кубковые сложно предугадать, много неожиданных результатов, — приводит «РБ Спорт» слова Лепехина. — Не думаю, что будет крупная победа «Зенита», ведь «Спартак» показывает, что они серьезно подходят к играм с «Зенитом». Это последний матч года. Сложно сказать, кто больше расслабился. Футболисты «сидят на чемоданах» и готовятся к отпуску. Тем интереснее будет матч.

— Если бы на днях проводился бы 17-й тур РПЛ, а матчи на Кубок игрались бы пару недель назад, то было бы интереснее?

— Не думаю, последние матчи года они и есть последние, все зависит от самих футболистов, могут ли они себя мотивировать или нет, но сам формат Кубка вызывает вопросы.

Встреча Кубка России «Зенит» — «Спартак» состоится в воскресенье, 27 ноября, начало — в 16:00 (мск).

Источник: bookmaker-ratings.ru

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Мексика

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
⚽ Футбол. Кубок России
Зенит
Спартак

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
3
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