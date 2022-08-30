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Кубок России

30 августа 2022, 21:23

Абаскаль — о победе над «Крыльями» в Кубке: «Должны были забивать второй и решать игру раньше, но три очка есть три очка»

Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал результат матча группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Крыльев Советов» (1:0).

— Благодарю команду за настрой. Не будем забывать, что недавно у нас был тяжелый выездной матч в Воронеже.

Мы с первых минут показывали желание доминировать. При том, что «Крылья» играли достаточно закрыто. Для нас было важно начать Кубок в новом формате с победы. Мы должны были забивать второй и решать игру раньше, но три очка есть три очка.

— Вы довольны игрой команды сегодня?

— Я доволен результатом и доволен тем, как мы играли. Мы создавали много моментов, но не забили. Победа есть победа. Мы в очередной раз играли против соперника, который играл с пятью защитниками и не давал пространство. У ребят, которые сегодня играли, было не так много практики. Я доволен желанием и отношением футболистов к делу.

— Вы рассматривали эту игру как тренировочную перед матчем с «Зенитом»?

— Нет, конечно. Такого быть не может. Мы должны уважать болельщиков. Официальные матчи не могут быть тренировочными. Допустив осечку, можно потерять уверенность в своих силах. А вернуть ее очень сложно. В этом матче мы могли использовать футболистов, которые прежде не получали игрового времени.

Следующий матч в Кубке «Спартак» проведет 15 сентября на своем поле против «Факела».

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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