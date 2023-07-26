Рахимов об игре «Рубина»: «Нельзя предъявить команде претензии»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подвел итог поражению от «Ростова» (0:1) в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Концовка оставляла желать лучшего. Нужно было более агрессивно играть в завершающей фазе. Если говорить в целом по игре, я думаю нельзя предъявить команде претензии. Играли очень неплохо, нормально выглядели на поле, но во втором тайме пропустили один момент, когда соперник пробил по воротам и были наказаны. В остальном я думаю было достаточно много позитивных моментов», — сказал специалист в послематчевом интервью.

В следующем кубковом матче «Ростов» сыграет на выезде с «Уралом» 8 августа. Казанцы в этот же день дома примут на своем поле «Локомотив».