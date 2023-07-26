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Сегодня, 23:21

Карпин об игре дебютантов «Ростова»: «Запаренные, испуганные, но это нормально. Оценка положительная»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал игру команды против «Рубина» (1:0) в групповом турнире Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«[Об игре трех дебютантов «Ростова»] Понятно, что запаренные, испуганные. Ну это нормально. Не то, что это вызывает удивление или это критика. Это нормально. Ребята с нами даже не тренировались, вчера только потренировали и [сегодня] вышли. Поэтому как оценить, как положительно, естественно.

[Об игре в пять защитников] Схема с пятью защитниками? Это связано с недозаявкой и нехваткой полузащитников. Через два дня у нас игра с »Зенитом», который играл вчера, а не сегодня.

Забудьте вы про схемы. Они на бумаге красивы, а на поле все равно играют 10 на 10», — сказал Карпин во время послематчевого интервью.

Перед игрой специалист жестко высказался о бане клуба от ФИФА на заявку новичков.

Валерий Карпин
Кубок России
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
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