Главный тренер «Краснодара» Ивич назвал заслуженным поражение от ЦСКА в FONBET Кубке России

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал поражение от ЦСКА (0:3) в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России.

— Команда, которая была лучше, выиграла, — сказал Ивич на пресс-конференции. - ЦСКА показал себя хорошо. Армейцы создавали шансы на поле. Мы допускали много ошибок, в том числе во время стандартов. Когда ты берешь игрока один на один, нельзя его оставлять. Нашим футболистам нужно улучшить данные компоненты. Во втором тайме мы вышли из раздевалки, чтобы попробовать забить, больше рисковать. Мы доминировали, владели мячом. Но не забили. Мы расстроены и недовольны результатом. Должны хорошо среагировать на это поражение. Конечно, тяжело было настроиться после первого тайма, когда счет был 0:2. Все равно мы старались и пытались.

— Что стало причиной дыры в опорной зоне в первом тайме?

— Мы разговаривали на этот счет до матча, и во время перерыва. Нужно играть быстрее, не терять мяч, защищать его. Мы проигрывали 2-3 единоборства в центре поля, потом соперник убегал в контратаки один на один. Нам нужно учиться на ошибках. Конечно, ЦСКА мог забить и больше. Но нужно понять, что это первая игра. Мы недостаточно хорошо адаптировались к погодным условиям. Нужно становиться лучше к следующей игре, которая будет через пять дней. Согласен, что счет мог быть, допустим, 0:5. Но шансы, которые создавал ЦСКА, шли не от организованной атаки, а от наших ошибок, которые мы совершали в центре поля.

Ответный матч «Краснодара» и ЦСКА пройдет 28 февраля в Краснодаре. Начало — в 19.30 (мск).