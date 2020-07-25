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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

«Главные матчи будут у «Химок» в еврокубках». Юран рассказал, чего ждет от игры с «Зенитом»

16:55
Сергей Юран. Фото ФК «Химки»
Сергей Юран. Фото ФК «Химки»
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Главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился ожиданиями от матча финала Кубка России против «Зенита». Встреча пройдет в Екатеринбурге, начало — в 17.00 (мск).

— Футболка Игоря Нетто под пиджаком? Это не знак и не намек. Это легенда нашего футбола, который приносил нашей стране победы. Наверное, надо помнить, чтить легенд, которые творили имя нашей сборной. Эти ветераны — легенды, их надо помнить. В то время мы могли выигрывать Кубки Европы и представлять свою сборную достойно.

Сегодня главный матч в карьере для игроков «Химок»? Главные матчи будут в еврокубках у «Химок». Как вы считаете, как тренер должен работать? Я уверен в своих ребятах. Сказал им, что они свой лучший матч еще не сыграли. Его я жду сегодня. Болельщики ждут еврокубки и Кубок. Нужно искать свое счатье у ворот «Зенита» и отодвинуть мяч от своих ворот. Давления никакого нет, поэтому вперед, — сказал Юран в эфире телеканала «Матч ТВ».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Химки»

Зенит — Химки

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