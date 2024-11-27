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Сегодня, 18:26

Гладилин считает, что в кубковом матче между «Динамо» и «Локомотивом» нет фаворита

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мыслями в преддверии матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Динамо» и «Локомотивом».

«Сложно сказать, кто пройдет дальше. В этой паре встречаются команды примерно равного уровня, поэтому все будет зависеть от того, в каком состоянии они подойдут к игре, как будут мотивированы. Кто будет лучше использовать свои моменты в атаке и меньше допустит ошибок у своих ворот, тот и победит», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

Команды проведут ответный четвертьфинальный матч 28 ноября. Игра начнется в 19.30 по московскому времени. Первая встреча завершилась победой «Локомотива» со счетом 2:1.

Источник: Газета.Ru
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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