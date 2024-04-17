Гинер поблагодарил болельщиков ЦСКА за поддержку в матче с «Балтикой»

Президент ЦСКА Евгений Гинер оценил поддержку болельщиков в ответном матче против «Балтики» (2:0) в 1/2 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра проходила в Москве во вторник, 16 апреля.

«Я считаю, что наши болельщики вновь внесли огромный вклад в победу. Безусловно, команда была отлично настроена, сыграла очень организованно с первой минуты, но без такой поддержки матч однозначно был бы другим. Поэтому я хочу в очередной раз сказать вам спасибо!» — приводит слова Гинера официальный сайт армейцев.

ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ и встретится с победителем противостояния «Спартак» — «Зенит». В первой игре сине-бело-голубые одержали победу со счетом 2:1.