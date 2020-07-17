Геркус назвал обычной практикой заказ победной продукции до финала турнира

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал информацию о том, что «Зенит» заказал большой тираж значков «Победитель Кубка России-2020». Он назвал это обычной практикой.

«Коллеги пишут, что Зенит заказал значки «Обладатель Кубка России-2019/2020», — написал Геркус в Telegram. — Это немного странно, но в целом обычная практика для больших клубов. «Зенит» часто так делал.

Так делал и «Локомотив». Небольшая партия мерча была заказана до финала Кубка-2016/17. И Суперкубка через год.

После поражения тираж «невостребованного» уничтожается. После победы болельщики счастливы и могут сразу отпраздновать».

Напомним, что 19 июля «Зенит» сыграет против «Спартака» на своем поле в рамках 1/2 финала Олимп Кубка России. Финал назначен на 25 июля и пройдет в Екатеринбурге.