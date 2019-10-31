Георгий Джикия: «Сегодня Ларссон слился с проставы, но я взял эту ситуацию под контроль»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Ростовом» (2:1) в 1/8 финала Олимп-Кубка России отметил, что в предстоящем в марте кубковым дерби с ЦСКА не стоит ждать счета 5:5, как в игре «Ливерпуля» и «Арсенала».

— Байрамян сказал, что именно к такому составу и схеме «Спартака» Карпин готовил свою команду. А когда вы увидели состав «Ростова», Тедеско вносил какие-то коррективы перед игрой?

— Конечно, коррективы были, но ничего глобального. Как готовились, так и играли.

— Вы замечаете, что с Шюррле что-то происходит? Он приехал в команду другим человеком, а сейчас более закрытый.

— У всех футболистов бывают хорошие игры и неудачные. Сегодня он остался на замене, но он часть команды, и мы в него верим. Андре играет огромную роль в коллективе. На тренировках он до сих пор подсказывает, улыбается. Здесь ничего не изменилось, просто у футболистов бывают разные ситуации.

— Из-за чего могут возникать мысли закончить карьеру в 28 лет? Шюррле сказал, что каждый год у него возникают такие мысли.

— Я даже не знаю. Мне пока 25, и такие мысли не посещают.

— Вы вчера смотрели матч ЦСКА — «Уфа»? Не возникло у вас сожаления от того, как он закончился?

— Я смотрел второй тайм, видел, когда «Уфа» не забила в концовке, а потом армейцы забили. Получается, следующий кубковый матч у нас дерби.

— Что лучше: дерби или соперник попроще?

— Не сказал бы, что «Уфа» попроще, потому что совсем недавно мы на выезде ей проиграли. Поэтому непонятно, что лучше.

— Вы смотрели матч «Ливерпуль» — «Арсенал»? Можно ли ожидать чего-то подобного в следующем году?

— 5:5? Без шансов, мне кажется.

— Ларссон после матча с «Локомотивом» слился с проставы. Он поехал с семьей ужинать. Сегодня потребуете от него проставы?

— Сегодня он тоже слился. Но я взял вопрос под контроль.

— Есть понимание, с чем связана его результативность? Может, он меню сменил?

— Я не знаю, что он сменил, но команду это устраивает. Пусть продолжает так же.

— С его папой не общались?

— Мы поздоровались. Было приятно его видеть на тренировке. (Дмитрий Зеленов)