Защитник «Спартака» Георгий Джикия после матча 1/8 финала Кубка России против «Ростова» (2:1) оценил результативную игру Джордана Ларссона.

— Хорошее настроение. Понятно, что когда команда выигрывает, то настроение прекрасное. Сегодня довольны победой, довольны игрой. Все хорошо, идем дальше, — отметил Джикия в интервью клубному телевидению.

— Как отдали голевую передачу?

— Да как всегда — не знал, кому отдать. Прострелил, а Джордан классно открылся. Касание — и гол. Спасибо ему большое. Классно сыграл.

— Что меняет переход на три центральных защитника?

— Схема когда меняется, то все меняется. Я и раньше играл в три защитника. Никаких особых проблем нет, но для полной адаптации требуется еще некоторое время. Будем дальше работать и улучшать свою игру. Слава богу, получается.

— Что происходит с Ларссоном?

— Папа уехал уже? Дай бог, чтобы забивал и дальше. Он — классный футболист. Пусть продолжает дальше — мы не против.