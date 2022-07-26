Генеральный директор ЦСКА рассказал о вопросах по бюджету БЕТСИТИ Кубка России

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что пока бюджет проведения БЕТСИТИ Кубка России не определен.

«Пока непонятно, будет ли отличаться финансирование Кубка России по сравнению с Кубком лиги. Очень много вопросов с календарем, вещателями.

Кубок России будет менее интересен, чем Кубок лиги? Почему? Если полностью повторяется модель проведения, сохраняются интересный вариант для болельщиков и футболистов — double-elimination, то все нормально. Много нововведений, которые будут полезны для Кубка. Но все равно от экономики в первую очередь все зависит.

Конец августа — край, когда нужно начинать Кубок. Да, команды премьер-лиги начнут позже, но тем не менее это один турнир. Нельзя недооценивать команды из первой и второй лиги. Нужно принять решение в совокупности по всему турниру», — заявил Бабаев.

14 июля клубы РПЛ на общем собрании единогласно проголосовали за отказ от проведения Кубка лиги в пользу изменения формата Кубка России.

6 июля сообщалось, что новый розыгрыш БЕТСИТИ Кубка России планируют провести по системе Double elimination (турнирная система с выбыванием после двух поражений), которую используют в турнирах по киберспорту.