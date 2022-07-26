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БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 17:24

Генеральный директор ЦСКА рассказал о вопросах по бюджету БЕТСИТИ Кубка России

Артем Бухаев
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Севастиан Терлецкий
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что пока бюджет проведения БЕТСИТИ Кубка России не определен.

«Пока непонятно, будет ли отличаться финансирование Кубка России по сравнению с Кубком лиги. Очень много вопросов с календарем, вещателями.

Кубок России будет менее интересен, чем Кубок лиги? Почему? Если полностью повторяется модель проведения, сохраняются интересный вариант для болельщиков и футболистов — double-elimination, то все нормально. Много нововведений, которые будут полезны для Кубка. Но все равно от экономики в первую очередь все зависит.

Конец августа — край, когда нужно начинать Кубок. Да, команды премьер-лиги начнут позже, но тем не менее это один турнир. Нельзя недооценивать команды из первой и второй лиги. Нужно принять решение в совокупности по всему турниру», — заявил Бабаев.

14 июля клубы РПЛ на общем собрании единогласно проголосовали за отказ от проведения Кубка лиги в пользу изменения формата Кубка России.

6 июля сообщалось, что новый розыгрыш БЕТСИТИ Кубка России планируют провести по системе Double elimination (турнирная система с выбыванием после двух поражений), которую используют в турнирах по киберспорту.

 

БЕТСИТИ Кубок России
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
0
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