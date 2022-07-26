Роман Бабаев рассказал об итогах совещания по формату БЕТСИТИ Кубка России

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал об итогах совещания по формату БЕТСИТИ Кубка России.

«Ничего не решили. Просто обсудили возможные варианты календаря, определенные сложности с временными слотами, потому что есть ограничения по матчам еврокубков. Мы не можем накладывать внутренние турниры на еврокубковые матчи. Сугубо рабочее совещание, которое ни к каким решениям не привело. Думаю, в конце недели будет очередное совещание, там уже возможны какие-то продвижения. Времени достаточно мало», — заявил Бабаев.

6 июля сообщалось, что новый розыгрыш БЕТСИТИ Кубка России планируют провести по системе Double elimination (турнирная система с выбыванием после двух поражений), которую используют в турнирах по киберспорту.