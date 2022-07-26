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Сегодня, 17:20

Роман Бабаев рассказал об итогах совещания по формату БЕТСИТИ Кубка России

Артем Бухаев
,  
Севастиан Терлецкий
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал об итогах совещания по формату БЕТСИТИ Кубка России.

«Ничего не решили. Просто обсудили возможные варианты календаря, определенные сложности с временными слотами, потому что есть ограничения по матчам еврокубков. Мы не можем накладывать внутренние турниры на еврокубковые матчи. Сугубо рабочее совещание, которое ни к каким решениям не привело. Думаю, в конце недели будет очередное совещание, там уже возможны какие-то продвижения. Времени достаточно мало», — заявил Бабаев.

6 июля сообщалось, что новый розыгрыш БЕТСИТИ Кубка России планируют провести по системе Double elimination (турнирная система с выбыванием после двух поражений), которую используют в турнирах по киберспорту.

БЕТСИТИ Кубок России
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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