В РФС рассказали подробности собрания рабочей группы по реформе БЕТСИТИ Кубка России

Директор по развитию РФС Максим Митрофанов рассказал подробности собрания рабочей группы по реформе БЕТСИТИ Кубка России.

— Что сегодня происходило? Мы знаем, что было два совещания.

— Совещаний было больше, но вас же интересует Кубок России. По Кубку России было первое заседание совместной рабочей группы РФС и РПЛ. Мы обсудили самый важный момент, от которого зависит стоимость коммерческих прав на соревнование — это количество взаимодействий с основным вещателем, взаимодействие вещателей между собой и, соответственно, количество матчей, которые можно показывать и продавать в прямом эфире. Получили принципиальные позиции от основного вещателя по этому вопросу. Там еще несколько технических вещей, которые нужно перепроверить, провести несколько технически жеребьевок. Ну и, соответственно, послезавтра, предположительно, мы работу совместно с рабочей группой продолжим.

14 июля клубы РПЛ на общем собрании единогласно проголосовали за отказ от проведения Кубка лиги в пользу изменения формата Кубка России.

6 июля сообщалось, что новый розыгрыш БЕТСИТИ Кубка России планируют провести по системе Double elimination (турнирная система с выбыванием после двух поражений), которую используют в турнирах по киберспорту.