Генеральный «Динамо» считает, что Кукуляку необходимо пройти детектор лжи после неназначенного пенальти

Генеральный «Динамо» Павел Пивоваров считает, что судье Евгению Кукуляку необходимо пройти детектор лжи после неназначенного пенальти в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Зенита» (1:1, 5:4 по пенальти).

— Это был один из самых зрелищных матчей в розыгрыше Кубка. Игра получилась яркой и атакующей. Мы рады, что прошли дальше. Серия пенальти — захватывающий момент, все шло до крайнего гола.

— Будете ли подавать протест по неназначенному пенальти?

— Это тот момент, который требует вмешательства судейского комитета и проверки судьи на детекторе лжи.

«Динамо» вышло в полуфинал Пути регионов Кубка России. Ранее в 1/2 финала прошел «Акрон», который обыграл «Локомотив» (1:1, пенальти — 7:6). И «Краснодар», который переиграл «Ахмат» (3:0).