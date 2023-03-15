Пивоваров похвалил формат проведения FONBET Кубка России

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров поделился мнением о победе над «Зенитом» в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России (1:1, пенальти — 5:4).

— Приятно, что вы приложили руку к такому формату?

— Мне это конечно льстит, но надо отдать должное РФС, который принял такой формат, несмотря на то, что предыдущий формат подразумевал более региональное представительство. В настоящий момент мы убеждаемся, что нынешний формат по-настоящему зрелищный и подразумевает много рейтинговых матчей. В какой-то момент он составляет конкуренцию чемпионату России.