У «Ротора» не было предпочтений по сопернику в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов заявил, что у клуба не было предпочтений по поводу соперника на 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России. Команда сыграет с «Рубином».

Игра состоится в марте 2022 года в Казани.

«Был ли желанный соперник? Нет, не было никакого желания по сопернику, просто восприняли жеребьевку. Мы не думаем наперед о задачах команды в турнире, попался «Рубин» — будем играть с ним.

Матч будет весной, до этого еще четыре с лишним месяца. Что будет весной, после зимних сборов, сложно сказать. Сейчас оценивать [шансы] абсолютно бессмысленно», — цитирует Хохлова ТАСС.