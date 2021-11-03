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У «Ротора» не было предпочтений по сопернику в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России

Хохлов: «Был ли желанный соперник? Нет, не было предпочтений по сопернику»
15:14
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Главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов заявил, что у клуба не было предпочтений по поводу соперника на 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России. Команда сыграет с «Рубином».

Игра состоится в марте 2022 года в Казани.

«Был ли желанный соперник? Нет, не было никакого желания по сопернику, просто восприняли жеребьевку. Мы не думаем наперед о задачах команды в турнире, попался «Рубин» — будем играть с ним.

Матч будет весной, до этого еще четыре с лишним месяца. Что будет весной, после зимних сборов, сложно сказать. Сейчас оценивать [шансы] абсолютно бессмысленно», — цитирует Хохлова ТАСС.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус 4
Зенит 2
Матч завершен

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта 2
Манчестер Юнайтед 2
Матч завершен

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12835603

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Виктория Кравченко все материалы автора

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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