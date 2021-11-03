У «Ротора» не было предпочтений по сопернику в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России
Главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов заявил, что у клуба не было предпочтений по поводу соперника на 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России. Команда сыграет с «Рубином».
Игра состоится в марте 2022 года в Казани.
«Был ли желанный соперник? Нет, не было никакого желания по сопернику, просто восприняли жеребьевку. Мы не думаем наперед о задачах команды в турнире, попался «Рубин» — будем играть с ним.
Матч будет весной, до этого еще четыре с лишним месяца. Что будет весной, после зимних сборов, сложно сказать. Сейчас оценивать [шансы] абсолютно бессмысленно», — цитирует Хохлова ТАСС.
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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