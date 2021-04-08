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Чорлука о матче «Сочи» — «Локо»: «Когда знаешь, что уезжаешь через месяц, ты кричишь на всех»

11:51
Ведран Чорлука. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ведран Чорлука. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука в Instagram опубликовал фотографию с матча 1/4 финала Кубка России с «Сочи» (3:1).

«Когда знаешь, что уезжаешь через месяц, ты кричишь на всех», — подписал снимок Чорлука, отметив Данила Куликова, и поставив подмигивающий смайлик.

Напомним, 31 марта хорват объявил о том, что по окончании сезона покинет «Локомотив».

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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