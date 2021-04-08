Чорлука о матче «Сочи» — «Локо»: «Когда знаешь, что уезжаешь через месяц, ты кричишь на всех»
11:51
Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука в Instagram опубликовал фотографию с матча 1/4 финала Кубка России с «Сочи» (3:1).
«Когда знаешь, что уезжаешь через месяц, ты кричишь на всех», — подписал снимок Чорлука, отметив Данила Куликова, и поставив подмигивающий смайлик.
Напомним, 31 марта хорват объявил о том, что по окончании сезона покинет «Локомотив».
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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