Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука в Instagram опубликовал фотографию с матча 1/4 финала Кубка России с «Сочи» (3:1).

«Когда знаешь, что уезжаешь через месяц, ты кричишь на всех», — подписал снимок Чорлука, отметив Данила Куликова, и поставив подмигивающий смайлик.

Напомним, 31 марта хорват объявил о том, что по окончании сезона покинет «Локомотив».