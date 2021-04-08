Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич получил травму на разминке перед матчем 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА. Он не сможет принять участие в этой игре.

Вместо него в стартовом составе вышел Кирилл Панченко.