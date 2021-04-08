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«Арсенал» — ЦСКА: Джорджевич получил травму на разминке, его заменил Панченко

19:42
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Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич получил травму на разминке перед матчем 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА. Он не сможет принять участие в этой игре.

Вместо него в стартовом составе вышел Кирилл Панченко.

Арсенал Т — ЦСКА

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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