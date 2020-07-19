Газизов рассказал о будущем Тедеско в «Спартаке»
21:25
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ответил на вопрос о будущем главного тренера красно-белых Доменико Тедеско после поражения от «Зенита» (1:2) в матче полуфинала Кубка России. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
— Остается ли Тедеско на следующий сезон? У нас другого тренера нет. Я даже не сомневаюсь в этом, — сказал Газизов. (Дмитрий Зеленов)
«Спартак» с 36 очками занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ после 29 туров.
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Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»
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