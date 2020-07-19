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Газизов рассказал о будущем Тедеско в «Спартаке»

21:25
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ответил на вопрос о будущем главного тренера красно-белых Доменико Тедеско после поражения от «Зенита» (1:2) в матче полуфинала Кубка России. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

— Остается ли Тедеско на следующий сезон? У нас другого тренера нет. Я даже не сомневаюсь в этом, — сказал Газизов. (Дмитрий Зеленов)

«Спартак» с 36 очками занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ после 29 туров.

Зенит — Спартак

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»




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